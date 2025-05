Ganz der Papierform nach startete am Sonntag das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Musbach und dem SV Alberweiler.

SV Musbach – SV Alberweiler 0:2 (0:1). Die Gäste als Tabellenführer legten gut los und Musbach als Tabellenneunter hatte sichtlich Mühe dagegenzuhalten.

Alberweiler ging daher auch folgerichtig bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung, obwohl die Situation schon dreimal hätte geklärt sein können. Danach kam aber Musbach langsam besser ins Spiel und bis zur Pause passierte auf beiden Seiten nicht mehr wirklich viel.

Spiel offen

Hätte man die Tabellensituation beider nicht gekannt, wäre man nicht darauf gekommen, dass hier der mögliche Verbandsligameister auf eine Mannschaft aus den Niederungen der Liga trifft.

Mehr Spielanteile

Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeberinnen deutlich mehr Spielanteile und kamen auch deutlich öfter an den Strafraum der Gäste heran. Knackpunkt war dann allerdings ein Musbacher Angriff, den Alberweiler abfangen konnte. Sabrina Burkhardt wurde in der Vorwärtsbewegung nicht hundertprozentig sauber vom Ball getrennt, doch der Pfiff des sonst sehr gut pfeifenden Unparteiischen Kevin Letzgus blieb aus und er entschied auf Vorteil.

Alberweiler eroberte aber nach Burkhardts unfreiwilligem Stolperer den Ball, schaltet blitzschnell um und leitete so den schnellen Gegenzug mit einem langen genau getimten Ball in die Spitze ein. Das 2:0 war dann nur noch Formsache.

Matthias Illgs Fazit

„Wir waren dem 1:1 näher als Alberweiler dem 2:0. Leider hat man als Mannschaft im Tabellenkeller oft das Glück nicht so ganz auf seiner Seite, was auch die Vorteil-Entscheidung, die dem 2:0 vorausging, zeigt. Das war leider eine spielentscheidende Szene, die uns um den Erfolg unsere Mühen brachte. Kein Vorwurf an den Schiri, denn vermutlich hätte da jeder so gepfiffen. Für uns natürlich bitter. Der Sieg für Alberweiler geht aber schon auch in Ordnung, sie waren etwas besser heute als wir, wenngleich wir die richtigen Mittel hatten, um Alberweiler zu ärgern und darauf können wir aufbauen. Wir haben es selbst in der Hand, in den beiden letzten Spielen zu sichern, dass wir nicht in die Relegation müssen,“ schildert Musbachs Trainer Matthias Illg die Niederlage.

Weiter Neunter

Musbach bleibt aber weiterhin auf Rang neun, denn auch Gröningen-Satteldorf kassierte eine Heimniederlage gegen Musbachs kommenden Gegner TSV Münchingen, der sich damit auch sicher aus der Gefahrenzone verabschiedet hat.

Für den SV Musbach stehen damit aber dennoch zwei Endspiele an, zuerst gegen Münchingen und dann gegen den direkten Konkurrenten Gröningen-Satteldorf.