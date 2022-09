1 VfL-Keeper Maksim Hoelper parierte in der 80. Minute einen Foulelfmeter und rettete den Nagoldern einen Punkt. Foto: Kraushaar

Die Fußballer des VfL Nagold haben sich am 6. Spieltag der Verbandsliga beim 0:0 beim FC Normannia Gmünd den ersten Punkt erkämpft.















Gefeiert wurde nach dem Abpfiff VfL-Schlussmann Maksim Hoelper, der zehn Minuten vor dem Ende einen Strafstoß abwehren konnte und damit seiner Mannschaft den Teilerfolg sicherte.

Sportlich gesehen hat die Mannschaft von Trainer Armin Redzepagic nach der Nullnummer im Hohenlohischen kaum an Boden gewonnen, doch allein die Tatsache, dass die Nagolder Abwehr über die kompletten 90 Minuten keinen Gegentreffer zugelassen hat, ist durchaus bemerkenswert.

FC Normannia Gmünd – VfL Nagold 0:0. Deutlich entspannter als nach den Spielen beim FC Wangen oder dem TSV Berg gestaltete sich die Rückfahrt mit dem Bus aus Schwäbisch Gmünd. Der VfL Nagold hatte seinen ersten Verbandsligapunkt, Torhüter Maksim Hoelper hatte den Punkt mit einem abgewehrten Foulelfmeter in der 80. Minute, geschossen vom Tim Grupp, festgehalten. Es war die einzige Nullnummer des 6. Spieltags, der keinen Auswärtssieg, drei Punkteteilungen und einen Spielabbruch zu verzeichnen brachte. Oberliga-Absteiger TSV Ilshofen ist jetzt mit 15 Punkten alleiniger Tabellenführer.

Nachdem der TSV Ilshofen am 5. Spieltag mit aggressivem Anlaufen und hohem Pressing den Grundstein zum Sieg beim VfL Nagold gelegt hatte, versuchte es der Aufsteiger am Samstag in Schwäbisch Gmünd mit der gleichen Taktik. Das war bei einer so routinierten Mannschaft zwar nicht ohne Risiko, doch die Rechnung ging auf. Die Schwarzwälder verschafften sich ihren Respekt. Rajmund Csima, der für den verletzten Chris Wolfer als Sturmspitze auflief, hatte die Riesenchance den VfL in Führung zu bringen. Seinen Schnippball konnte Normannia-Torhüter Yannick Ellermann mit den Fingerspitzen gerade noch abwehren.

"Das hätten wir vielleicht besser lösen können", trauerte Armin Redzepagic der größten Möglichkeit seiner Nagolder in Abschnitt eins nach. Die Platzherren hatten nach einer halben Stunde etwas mehr Ballbesitz und auch ein paar Chancen, bei den wenigen ganz guten Möglichkeiten war VfL-Keeper Maksim Hoelper auf dem Posten.

"Im zweiten Abschnitt haben wir uns dann für meinen Geschmack etwas zu sehr hinten rein drücken lassen", so der VfL-Trainer in seiner Analyse. In der Tat verzeichnete der Tabellensechste zahlreiche Eckstöße und Standardsituationen, doch die Nagolder brachten immer wieder ein Bein dazwischen oder konnten das Spielgerät aus der Gefahrenzone köpfen.

Dies ging bis zur 80. Minute gut, dann pfiff der Schiedsrichter einen Foulelfmeter. "Für mich war das kein Strafstoß. Das hat vielmehr nach einer Konzessionsentscheidung ausgesehen, nachdem es ein paar Minuten zuvor eine kritische Situation gegeben hatte, die ich eher als elfmeterwürdig gesehen hatte", so der VfL-Trainer.

Tim Grupp war’s egal. Die Nummer sechs der Gmünder lief an, schoss hart und platziert aber halbhoch auf den Kasten von Maksim Hoelper. Der junge VfL–Torhüter hatte sich für die richtige Ecke entschieden. "Halbhoch das lieben Torhüter", so Armin Redzepagic, der ein Kompliment an seinen Schlussmann aussprach: "Ich kann nur sagen, das war überragend gemacht."

Berk Özhan verpasst möglichen Siegtreffer

In der 85. Minute war der VfL Nagold sogar ganz dicht an seinem ersten Dreier dran, doch der kaum zehn Minuten zuvor eingewechselte Berk Özhan, der von einer Balleroberung von Lysander Skoda profitierte, konnte den Ball nicht im Netz der Gmünder unterbringen.