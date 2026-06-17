Fußball-Verbandsliga: Laufenburger Trainerteam komplett

1 Cheftrainer Umut Polat freut sich auf seine Aufgabe. Foto: zVg/SV Laufenburg Die Freude ist groß bei Michael Hagmann, Sport-Vorstand des Fußball-Verbandsligisten SV Laufenburg.







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Die Freude ist groß bei Michael Hagmann, Sport-Vorstand des Fußball-Verbandsligisten SV Laufenburg. Denn nun ist auch das Trainerteam für die Saison 2026/27 komplett. Mit Nino White verstärkt ein hervorragend ausgebildeter und hochmotivierter Athletiktrainer das Trainerteam. Die Rolle des Co.-Trainers übernimmt künftig Fabio Villani, der seine Erfahrung und sein Fachwissen ebenfalls in den Dienst der Mannschaft stellen wird. White und Villani haben bereits in Birsfelden erfolgreich mit Laufenburgs neuen Cheftrainer Umut Polat zusammengearbeitet und werden ihn nun auch bei seiner neuen Aufgabe in Laufenburg unterstützen.