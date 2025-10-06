Fußball Verbandsliga Frauen: TSV Frommern holt dritten Sieg in Serie

VERBANDSLIGA FRAUEN

TSV Frommern – TV Jebenhausen 4:0 (2:0). Die Frauen des TSV Frommern holten am Sonntag mit dem 4:0-Erfolg gegen den TV Jebenhausen den dritten Sieg in Serie in der Verbandsliga.

Mit viel Rückenwind aus diesen letzten beiden Partien startete der TSV Frommern hochmotiviert in das Heimspiel gegen Jebenhausen. Die Mannschaft von Trainerin Petra Linder hatte sich viel vorgenommen, tat sich jedoch in den ersten 20 Minuten schwer und wurde zunächst tief in die eigene Hälfte gedrängt.

Zwei Tore vor der Pause

In Minute 28 sorgte Jana Schwaner für die erlösende Führung: Ein Abschluss nach einem Befreiungsschlag brachte das 1:0 – ein wichtiges Tor in einer bis dahin ausgeglichenen Partie. Das Spiel blieb umkämpft, besonders im Mittelfeld lieferten sich beide Teams viele intensive Zweikämpfe. Kurz vor der Pause erhöhte Laura Flohr auf 2:0 (44.). Nach einem Durcheinander im Strafraum behielt sie die Übersicht und schob überlegt ein. In der Pause forderte Trainerin Linder von ihrem Team, weiterhin effektiv zu agieren, dem erwarteten aggressiven Anlaufen der Gäste standzuhalten und kein Stück nachzulassen.

Frommern am Ende deutlich

Die zweite Halbzeit begann zunächst erneut ausgeglichen, mit vielen Zweikämpfen und hohem Tempo. In der 66. Minute traf Vanessa Deisling nach einem tollen Solo in dem sie zum Schluss auch noch die Torspielerin umkurvte zum 3:0 – ein Tor, das in der hitzigen Phase des Spiels für Entlastung sorgte. Die Gäste erhöhten den Druck, agierte zunehmend hektisch, doch TSV-Keeperin Lisa Korsch hielt mit mehreren starken Paraden die Null fest. In der 88. Minute setzte Leonie Linder nach einem zuerst geklärten Ball der Gäste mit einem satten Schuss vom Sechzehner in den linken Winkel mit dem 4:0 den Schlusspunkt der Begegnung.

Kapitänin zufrieden

„Ein verdienter und wichtiger Heimsieg für uns in einem intensiven und körperbetonten Spiel“, so TSV-Kapitänin Chiara Belz „Wir haben heute verdient gewonnen, denn die Mannschaft zeigte Einsatz, Effektivität und hielt dem Druck des Gegners stand.“ Nächste Woche geht es auswärts gegen den SV Eutingen, der sieben Punkte holte, der TSV steht mit neun Zählern auf Rang drei.

TSV Frommern: Korsch – L.Linder, Belz, Schwaner (65. Birkic), Deisling, Reiser, Morgenthaler (81. Villing), Thiel, Bühler, Flohr, Wulle (46. Matijevic).

Tore: 1:0 Jana Schwaner (28.), 2:0 Laura Flohr (44.), 3:0 Vanessa Deisling (75.), 4:0 Leonie Linder (88.).