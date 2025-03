VERBANDSLIGA FRAUEN TSV Frommern – SpVgg Gröningen-Satteldorf 5:2 (1:1). Den ersten Sieg im Jahr 2025 haben die Frommerner Verbandsliga-Frauen eingefahren.

Das Spiel begann mit einer frühen Schrecksekunde, als Gröningen bereits in der 3. Minute den Pfosten traf. Nach mehreren umkämpften Minuten gelang den Gästen in der 19. Minute der 1:0-Führungstreffer. Frommern ließ sich davon jedoch nicht beirren und erspielte sich zahlreiche Chancen: Jana Schwaner und Jelena Matijevic scheiterten zunächst knapp, ehe es kurz vor der Halbzeit doch noch klingelte. Nach einer Vorlage von Franziska Reiser erzielte Jana Schwaner in der 44. Minute den verdienten Ausgleich zum 1:1.

Höhepunkte in der zweiten Hälfte

Mit viel Schwung startete Frommern in die zweite Halbzeit: Nach einem Fehler in der Gästeabwehr erzielte Franziska Reiser in der 49. Minute das 2:1 Kurz darauf erhöhte Laura Flohr nach einem Freistoß von Elena Lukic auf 3:1 (53.). Doch die Gäste gaben nicht auf und verkürzten in der 57. Minute auf 2:3. Torhüterin Nina Benjak verhinderte mit starken Paraden einen erneuten Ausgleich (57., 63.),ehe Laura Flohr mit einem Kopfballtor nach einer Flanke von Jelena Matijevic das 4:2 (72.) markierte. Den Schlusspunkt setzte erneut Franziska Reiser, die den Ball in der 79. Minute per Lupfer über die Torhüterin zum 5:2-Endstand ins Netz beförderte.

„Kampf, Wille und Leidenschaft aller haben uns wichtige drei Punkte gebracht. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Qualitäten ausgespielt und das Spiel verdient mit 5:2 gewonnen“, resümierte Co-Trainerin Jessica Sehring