Der FC Auggen besiegt den ESV Südstern Singen in der Fußball-Verbandsliga mit 3:1. SV 08 Laufenburg unterliegt in Rielasingen.
Dass taktische und personelle Wechsel zur Halbzeitpause fruchten können, haben Marco Schneider und sein Trainerteam am Sonntagnachmittag erfolgreich bewiesen. So tauschte der Auggener Übungsleiter zur Pause gleich dreimal und brachte Maximilian Disch, Julian Ehret und Nico Ziegler für Julien Tschira, Giuliano Scalici und Marco Anlicker in die Begegnung. Bereits nach 13 Minuten hatten die Hausherren mit 0:1 in Rückstand gelegen und boten keinen überzeugenden Auftritt im Bidirex Sportpark.