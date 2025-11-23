Dass taktische und personelle Wechsel zur Halbzeitpause fruchten können, haben Marco Schneider und sein Trainerteam am Sonntagnachmittag erfolgreich bewiesen. So tauschte der Auggener Übungsleiter zur Pause gleich dreimal und brachte Maximilian Disch, Julian Ehret und Nico Ziegler für Julien Tschira, Giuliano Scalici und Marco Anlicker in die Begegnung. Bereits nach 13 Minuten hatten die Hausherren mit 0:1 in Rückstand gelegen und boten keinen überzeugenden Auftritt im Bidirex Sportpark.

„Die Aggressivität und Zielstrebigkeit haben im ersten Durchgang gefehlt“, ließ FCA-Sportchef Björn Giesel wissen. In der Folge wendete sich das Blatt und der FC Auggen schaltete einen Gang nach oben. Jonathan Dischinger drehte mit seinem Doppelpack die Partie (60./67.), bevor Moritz Walther den Heimsieg in Minute 87 endgültig klarmachte. Für den erst 21 Jahre alten Dischinger waren es bereits die Verbandsliga-Treffer neun und zehn. „Ab Minute 60 haben wir einen Zahn zugelegt und somit auch verdient gewonnen“, so Giesel abschließend. Mit nun 33 Punkten dürfen sich die Rebländer zudem über die erfolgreichste Verbandsliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte freuen.

Zwar nicht ganz so erfolgreich, dennoch hervorragend hat sich auch der SV 08 Laufenburg in der Hinrunde präsentiert. Trotz der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen steht das Team von Michael Hagmann mit 27 Punkten auf Rang sechs. Zur Pause hatten die 08er bereits mit 0:2 zurückgelegen, stellten durch Treffer von Sandro D’Accurso (52.) und Angelo Armenio (69.) zwischenzeitlich auf 2:2. Nur drei Minuten später schlugen die Gastgeber aber wieder zu und erzielten in Person von Nico Kunze den 3:2-Siegtreffer. Ungeachtet des kleines Rückschlags beim Tabellenvierten darf der Aufsteiger aus Laufenburg mit den gezeigten Leistungen in der Hinrunde mehr als zufrieden sein und sich über Rang sechs freuen.