In Gurtweil ziehen die Hochrhein-Fußballer am Samstag Bilanz. Der Vorsitz geht in andere Hände über.

Vor geraumer Zeit wirbelte der von einigen Mitgliedern des Bezirksausschusses provozierte Rücktritt der aktuellen Bezirksvorsitzenden Katharina Keßler eine Menge Staub auf.

Inzwischen sind bei allen Beteiligten die Weichen gestellt. Eine enttäuschte Bezirks-Vorsitzende wird am Samstag in Gurtweil ihren Hut nehmen. In das 2023 abgegebene Amt des Bezirksvorsitzenden zurückkehren will Uwe Sütterlin, der 2011 die Nachfolge des damals heftig kritisierten Klaus Denzinger angetreten hatte. Sütterlins Wahl dürfte am Samstag nur Formsache sein, da kein anderer Kandidat den Hut in den Ring geworfen hat.

Etwas Zeit in Anspruch nehmen dürfte die Klärung der Frage, wann der Spielbetrieb in der neuen Saison aufgenommen wird. Es soll beim Bezirkstag darüber abgestimmt werden. Für Ralf Brombacher, Verbandsschiedsrichter-Obmann aus Kandern, kommt diese Abstimmung ziemlich spät: „Da hätte man im Februar bereits klare Verhältnisse schaffen müssen. So aber wird wohl überflüssigerweise noch darüber hinaus diskutiert werden.“ Ungeachtet dessen glaubt Brombacher, das sich das Gros der anwesenden Vereinsvertreter für einen Start der Bezirksliga Hochrhein Mitte August entscheiden wird.

Dieter Ruf „hat“ fertig. Nach Jahrzehnten kompetenter Arbeit wird Ruf als Staffelleiter der Bezirksliga Hochrhein in den verdienten Funktionärs-Ruhestand gehen. Auf Interesse bei den Delegierten wird sicherlich auch die Staffeleinteilung für das Spieljahr 2025/26 stoßen.

Der Hochrhein-Bezirkstag beginnt am Samstag im Waldshut-Tiengener Stadtteil Gurtweil um 10.30 Uhr.