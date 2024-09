Fußball: Unterschiedliche Trainer-Premieren in der Kreisliga A2

1 Steins Spielertrainer Olcay Akkaya und seine Mannschaft feierten einen 3:1-Heimerfolg gegen Jadran Balingen. Foto: Kara

Jadran Balingen muss im ersten Spiel in der neuen Staffel und einem neuen Coach eine 1:3-Niederlage beim TSV Stein einstecken. Joso Zupan feiert bei seinem Debüt als Hechinger Trainer einen 3:1-Erfolg.









Link kopiert



Gleich drei Premieren standen für die Fußballer des HSD Jadran Balingen am Wochenende an: Die Kroaten bestritten ihr erstes Saisonspiel in der für sie neuen Kreisliga A2, in die sie vor der Runde gewechselt waren, und mit einem neuen Spielertrainer: Stipe Bilaver, der das Amt von Joso Zupan übernommen hatte.