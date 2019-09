Fußball FC 08: Unter Flutlicht ins Achtelfinale?

Derzeit belegt der von Adnan Sijaric trainierte SC Pfullendorf in der Verbandsliga Südbaden den sechsten Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende reichte eine zweimalige Führung beim FC Teningen nicht zum Sieg. Am Ende stand ein 2:2. "Vor dem Tor waren wir einfach schlecht", war Sijaric mit der Chancenwertung seines Teams unzufrieden. In Teningen fehlte beim SCP Ex-Profi Faruk Gül (31), der vor der Saison vom FC Schaffhausen zu seinem früheren Verein zurückgekehrt war, verletzungsbedingt.

Im SBFV-Cup wurde in der ersten Runde beim FC Bad Dürrheim deutlich mit 4:1 gewonnen.

Bei den Villingern steht hinter dem Einsatz von Damian Kaminski aufgrund von muskulären Problemen ein Fragezeichen. Mittlerweile ist Stjepan Geng wieder ins normale Mannschaftstraining eingestiegen. "Er braucht aber noch ein bisschen", betont Maric. Bei Kapitän Benedikt Haibt soll diese Woche eine Kernspintomografie Klarheit über die Schwere seiner Verletzung bringen.

"Nico Tadic befindet sich auf einem guten Weg", so der 08-Coach über den bereits länger außer Gefecht gesetzten Mittelfeldakteur. Derzeit kann Tadic aber noch nicht wieder das normale Übungsprogramm absolvieren.

Gegen Pfullendorf setzt Maric auf zusätzliche Motivation bei seinen Schützlingen durch die Flutlichtatmosphäre. "Ich hoffe, die Jungs haben richtig Bock auf das Spiel."