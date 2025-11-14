Fußball: Ungeschlagen-Serie der SGM reißt im Pokal

Nach 17 Spielen ohne Niederlage ist es passiert: Die SGM Deißlingen/Laufen hat ein Spiel verloren und ist beim TSV Straßberg aus dem Bezirkspokal ausgeschieden.

Nun ist es passiert: Nach insgesamt 17 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage – 15 in der Liga und zwei im Bezirkspokal, wovon einmal der Gegner nicht antrat – musste die SGM Deißlingen/Lauffen am Donnerstagabend im Pokal erstmals in dieser Spielzeit als Verlierer vom Platz. Im zweiten Duell der beiden Spitzenteams der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern binnen weniger Tage setzte sich dieses Mal der TSV Straßberg durch und zog dank des knappen 1:0-Siegs ins Viertelfinale ein. Am Sonntag hatte die SGM noch einen 0:2-Rückstand in ein 2:2 verwandelt.

Elias Göz gelingt das „Tor des Tages“ Elias Göz war dabei der Matchwinner für die Hausherren. In der 60. Minute traf der Straßberger zum 1:0 für den TSV – es sollte der einzige Treffer bleiben. Denn die Straßberger, die in der Bezirksliga – bei einem Spiel weniger – derzeit einen Punkt hinter der SGM Deißlingen/Lauffen stehen, hielten in den letzten 30 Minuten die Null und buchten damit das Ticket fürs Viertelfinale im Bezirkspokal.

Der SV Rangendingen dreht 0:2-Rückstand noch zum Sieg

Den Sprung in die Runde der letzten Acht hat dabei der SV Waldmössingen auf unglückliche Art und Weise verpasst. Zunächst hatte Damian Kaminski den Tabellenführer der Kreisliga A1 mit einem Doppelschlag (58./67. ) mit 2:0 beim SV Rangendingen in Führung gebracht. In der Folge sah es lange danach aus, als würde der SVW eine Runde weiterkommen. Doch denkste! Erst traf Florian Pötzsch in der 81. Minute zum 1:2-Anschluss; Luca Konstanzer sorgte in der 89. Minute gar für den 2:2 Ausgleich. Damit aber nicht genug: In der 90. Minute drehte Pötzsch mit dem 3:2 das Spiel tatsächlich noch komplett zu Gunsten des SV Rangendingen.

Hart/Owingen löst das Viertelfinalticket mit deutlichen Sieg

Deutlicher verlief dagegen die Partie zwischen der SGM Hart/​Owingen und dem SV Böttingen. In Owingen setzte sich der Gastgeber deutlich mit 7:2 durch und steht damit im Viertelfinale. Genau wie der SV Seitingen-Oberflacht, der die SGM Dunningen/Seedorf II mit 3:1 bezwang.

Bereits am Mittwochabend hat sich Bezirksligist SpVgg Trossingen beim A-Ligisten SGM Nusplingen/Obernheim durchgesetzt. Die Musikstädter retteten sich in doppelter Unterzahl ins Elfmeterschießen, das sie mit 10:9 gewannen.

Drei Achtelfinalbegegnungen stehen noch aus

Drei Partien des Achtelfinals finden später statt: TSV Benzingen – SV Dotternhausen; SG Weildorf/​Bittelbronn – SGM Hardt/Lauterbach; VfL Nendingen – SV Spaichingen.