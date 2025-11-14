Fußball: Ungeschlagen-Serie der SGM reißt im Pokal

Nach 17 Spielen ohne Niederlage ist es passiert: Die SGM Deißlingen/Laufen hat ein Spiel verloren und ist beim TSV Straßberg aus dem Bezirkspokal ausgeschieden.
Nun ist es passiert: Nach insgesamt 17 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage – 15 in der Liga und zwei im Bezirkspokal, wovon einmal der Gegner nicht antrat – musste die SGM Deißlingen/Lauffen am Donnerstagabend im Pokal erstmals in dieser Spielzeit als Verlierer vom Platz. Im zweiten Duell der beiden Spitzenteams der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern binnen weniger Tage setzte sich dieses Mal der TSV Straßberg durch und zog dank des knappen 1:0-Siegs ins Viertelfinale ein. Am Sonntag hatte die SGM noch einen 0:2-Rückstand in ein 2:2 verwandelt.