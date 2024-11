Fußball und Achterbahnen: SC Freiburg arbeitet seit 30 Jahren mit dem Europa-Park zusammen

Der Bundesligist aus dem tiefen Süden hat sich vom kleinen Verein zu einer festen sportlichen Größe entwickelt. Klein angefangen hat auch der Europa-Park. Am vergangenen Spieltag würdigte der Sportclub die langjährige Kooperation.

Mit einem aufwendig gestalteten Unikat würdigte der SC Freiburg die 30-jährige Partnerschaft mit dem Europa-Park. Oliver Leki, Vorstand des SC, überreichte Roland und Jürgen Mack eine Collage mit einem Trikot, das zur Hälfte aus der Saison 1994/95 stammt und zur anderen Hälfte aus der aktuellen Saison, umrahmt von Fotos der vergangenen Jahre.

„30 Jahre sind eine lange Zeit und im Profifußball keine Selbstverständlichkeit“, machte SC-Vorstand Oliver Leki laut einer Pressemitteilung des Freizeitparks deutlich und bedankte sich gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Jochen Saier „beim Europa-Park und vor allem bei der Familie Mack für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung in den vergangenen drei Jahrzehnten“.

Was in den 90er-Jahren mit einer Werbebande gestartet sei, habe sich zu einer „gelebten Exklusivpartnerschaft“ entwickelt. Vor drei Jahren kam das Namensrecht für das Europa-Park Stadion dazu.

Persönliche sportliche Verbindung

Roland Mack hatte schon früh eine enge Verbindung zum SC Freiburg. In der Amateurliga Südbaden stand er 1970 für den SV Waldkirch im Tor, spielte dabei auch gegen den SC Freiburg im Dreisamstadion und feierte sogar eine Meisterschaft. Mittlerweile ist der SC Freiburg dem ehemaligen Konkurrenten davongezogen und hat sich im Oberhaus des Fußballs fest etabliert. Roland Mack in der Mitteilung: „Es ist bemerkenswert, wie sehr sich der ganze Verein seitdem weiterentwickelt hat, ohne dabei die familiäre Atmosphäre zu verlieren.“

Jürgen Mack ist bereits seit 1993 Dauerkartenbesitzer und feuerte den Sportclub bereits bei den Spielen im Dreisamstadion an: „Ich denke wir haben schon damals erkannt, wie gut der SC und der Europa-Park zusammenpassen. Letztlich geht es sowohl im Europa-Park als auch in den Stadien des SC Freiburg immer um das Schaffen von Erlebnissen, die lange in Erinnerung bleiben. Und diese gemeinsamen Kräfte wollten wir bündeln – wie man heute sieht, mit Erfolg.“

Um die Partnerschaft mit Leben zu füllen, fand in diesem Jahr bereits zum vierten Mal der SC Freiburg Fantag im Europa-Park statt. Jährlich dürfen Tausende SC-Mitglieder, Dauerkarteninhaber und Mitglieder der Fangemeinschaft an einem Tag im Jahr gratis den Freizeitpark besuchen, erklärt der Europa-Park.

Roland Mack hob Gemeinsamkeiten hervor: „Sowohl der SC Freiburg als auch der Europa-Park haben klein angefangen und sind mittlerweile sehr erfolgreich, zwei bodenständige und sympathische Institutionen, die ganz oben mitspielen und deren Werte und Zielgruppen perfekt zusammenpassen. Beiden ist die regionale Verwurzelung wichtig.