Fußball: Umstrittener Siegtreffer gegen den FCW

Der FC Wittlingen verliert zum Auftakt der Landesliga-Saison mit 0:1 in Waltershofen.
Der Fußball-Landesligist FC Wittlingen hat sein erstes Landesliga-Spiel nach dem Wiederaufstieg bei Mitaufsteiger SV Blau-Weiß Waltershofen verloren. Den einzigen Treffer des Tages erzielte SVW-Goalgetter Raul Sick in der 71. Minute. Bei einer Abwehraktion von Arian Palatini soll der Torschütze den Ball allerdings strafbar mit dem Arm mitgenommen haben. Der Unparteiische ließ jedoch weiterspielen, und Sick erzielte aus kurzer Distanz den entscheidenden Treffer.