Fußball: Umstrittener Siegtreffer gegen den FCW

Der Fußball-Landesligist FC Wittlingen hat sein erstes Landesliga-Spiel nach dem Wiederaufstieg bei Mitaufsteiger SV Blau-Weiß Waltershofen verloren. Den einzigen Treffer des Tages erzielte SVW-Goalgetter Raul Sick in der 71. Minute. Bei einer Abwehraktion von Arian Palatini soll der Torschütze den Ball allerdings strafbar mit dem Arm mitgenommen haben. Der Unparteiische ließ jedoch weiterspielen, und Sick erzielte aus kurzer Distanz den entscheidenden Treffer.

Bereits in der ersten Halbzeit ließ der Meister der Bezirksliga Freiburg aus der vergangenen Spielzeit mehrere gute Einschussmöglichkeiten liegen. Die Kandertäler, die personell weiterhin auf dem Zahnfleisch gehen kämpften sich aber spätestens zu Beginn des zweiten Durchgangs in die Begegnung, verpassten aber meist den entscheidenden Pass im finalen Drittel. So war es kurz nach Anbeginn der Schlussphase dann eben Raul Sick, der mit dem ersten Landesliga-Treffer in der Geschichte des SVW den Heimsieg für die Blau-Weißen sicherte .

Den Gästen aus Wittlingen fehlte besonders in Durchgang zwei das Spielglück, weshalb es für den FCW ohne Punkte zurück ins Kandertal geht. Positiv für das Team von Gerhard Sauer: Neuzugang Buba Ceesay stand in seinem ersten Ligaeinsatz für den FC Wittlingen nach überstandener Leistenverletzung die gesamten 90 Minuten auf dem Feld. Auch Catu Hucke kam nach überstandenem Kreuzbandriss wieder zum Einsatz.