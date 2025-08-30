Fußball: TuS kassiert wieder späten Gegentreffer

1 Binzens Abwehrspieler Lucas Thiel (rechts) muss mit seiner Mannschaft die nächste Auswärtsniederlage hinnehmen. Foto: Uli Nodler Fußball-Landesligist TuS Binzen hat auch sein zweites Auswärtsspiel in der noch jungen Saison verloren.







Die Kandertäler verloren am Samstag beim neuen Tabellenersten in der Samstagtabelle erneut unglücklich mit 2:3. Der entscheidende Treffer fiel wie schon in Emmendingen kurz vor Schluss. Schon nach neun Minuten klingelte es im Wyhler Kasten. Nach einer Faustabwehr des TuS-Keepers Dominic Lüchinger, der früher aus dem Urlaub zurückgekehrt war, sprintete David Muck tief in die Hälfte des Gastgebers. Seinen Passball nach innen ließ Joshua Kopp clever durch zu Hannes Brenneisen, der die Kugel aus 20 Metern in den Winkel jagte. Ein Klassetor. Doch die Antwort des SC Wyhl ließ nur fünf später Minuten nicht lange auf sich warten. Nach einem kurz ausgeführten Eckball flankte Spielertrainer Polzer den Ball butterweich an den langen Pfosten, wo Dennis Thoma den Ball unbedrängt zum 1:1 einköpfte. Doch Binzen ging mit einer Führung in die Pause. Brenneisen wurde im Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Nils Mayer souverän. Es war sein viertes Saisontor. Binzen verlor nach der Pause seine Linie. Wyhl kam auf und drehte am Ende die Partie.