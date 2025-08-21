Fußball: TuS: Hellwach heißt das Motto

1 TuS-Trainer Manuel Schwarz will die Basics bei seinen Spielern sehen. Foto: Uli Nodler Fußball-Landesligist TuS Binzen bestreitet am Samstag ab 16 Uhr das erste Saisonheimspiel.







Link kopiert



Zu Gast auf der heimischen Anlage ist mit dem SV BW Waltershofen ein weiterer Aufsteiger. Der aktuelle Meister der Bezirksliga Freiburg hat sein erstes Landesliga-Meisterschaftsspiel am vergangenen Wochenende gegen den Hochrhein-Meister FC Wittlingen knapp mit 1:0 gewonnen. Dagegen mussten sich die Binzener beim Relegationssieger FC Emmendingen mit 1:2 geschlagen geben. Das Siegtor der Emmendinger fiel kurz vor Schluss. Im Elztalstadion vermisste Schwarz, dass seine Jungs über weite Strecken nicht wach gewesen seien. Basics wie Konzentration und einfaches Spiel waren bei den TuS Spielern nur rudimentär vorhanden gewesen. „Außerdem haben wir viele Angriffe nicht gut zu Ende gespielt“, bemängelte der Binzener Trainer. Das soll sich nun am Samstag grundlegend ändern. „Da wollen wir unsere Heimstärke ausspielen, Flagge zeigen“, betont Schwarz. Vor dem Gegner müssen sich die Binzener nicht verstecken. Waltershofen spielte gegen Wittlingen eine dominante erste Halbzeit, hatte dann aber Glück, dass die überlegenen Wittlinger nach der Pause nicht noch zum Ausgleich kamen. Wenn der TuS nun am Samstag sein Potenzial abruft, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass er am Ende über die ersten drei Punkte jubeln kann. Erneut muss Schwarz auf Spieler verzichten. Bekannt ist, dass Urlauber Dominik Lüchinger fehlt. In den Urlaub hat sich auch Innenverteidiger David Bosek verabschiedet. In Emmendingen spielten Lucas Thiel, Bosek und Patrick Baumgartner in der Dreier-Abwehrkette. Als Kandidaten für die vakante Position gelten Aaron Mathei, Dominic Hausding und Patrick Schindler.