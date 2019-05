Fußball TSV Trillfingen holt sich den Bezirkspokal

Die Trillfinger übernahmen im Hechinger Weiher-Stadion von Anfang an die Initiative und gingen in der 23. Minute durch Norman Vogt 1:0 in Führung. Auch im weiteren Verlauf hatte der Bezirksligist alles im Griff und ließ dem A-Ligist FC Stetten/Salmendingen keine Chance.

Fabian Heller (42.) sowie Kai Krause (45./54.) machten schließlich alles klar. Die Treffer von Tim Weimann (86.) und Dennis Söll (89.) setzten den Schlusspunkt.