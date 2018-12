Fußball TSV Straßberg überwintert auf sechsten Platz

Größtes Pfund der Straßberger im bisherigen Saisonverlauf ist die überragende Verteidigungsarbeit: der Vorjahres-Achte musste genauso wie der Spitzenreiter TSV Berg erst zwölf Gegentore hinnehmen. Zwischenzeitlich gab es sogar sieben Spiele in Folge ohne Gegentor, gleich reihenweise wurden individuell stärkere Mannschaften mit der souveränen Verteidigungsarbeit zur Verzweiflung gebracht.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Rotation. Obwohl Pfaff im bisherigen Saisonverlauf immer wieder auf zahlreiche wichtige Stammkräfte verletzungsbedingt verzichten musste, mischte der Straßberger Erfolgscoach die Elf im durch, um die Belastungen gering zu halten. Getragen wurde die Elf von der Mittelachse Torhüter Christopher Kleiner, Nico Heckendorf, Kapitän Marc-Philipp Kleiner und dem fünffachen Torschützen Daniel Holzmann. Nico Heckendorf, Christopher Kleiner waren in allen 1440 Spielminuten im Einsatz; auch Marc-Philipp Kleiner bestritt alle Spiele. Holzmann fehlte genauso wie Tobias Seßler, Franz Hahn, Christoph Müller und Raphael Steinhart in nur einer einzigen Begegnung. Im Vergleich zur Vorsaison legten die Straßberger in der Sommerpause personell noch einmal nach, acht Spieler kamen neu hinzu.

"Mit den Neuzugängen, die alle sehr viel Einsatzzeit bekommen haben, bin ich sehr zufrieden, sie haben sich toll integriert. Zudem haben sich viele von den letztjährigen Spielern noch einmal gesteigert", sagt Pfaff, für dessen Team es bereits am 7. Januar mit dem ersten Training zur Vorbereitung auf die Rückrunde weitergehen wird. Zuerst steht ein erprobtes und von den Spielern beliebtes vierwöchiges Programm mit Fitnesscoach Michael Kaiser an, ehe es auf den Platz gehen wird und vor dem Landesligaauftakt am 3. März gegen Oberzell binnen vier Wochen acht Testspiele anstehen. Abgerundet wird die Vorbereitung mit einem Trainingslager Anfang Februar im Schwarzwald, auf Hallenturniere verzichtet der TSV erneut.

Nicht mit dabei werden in der Vorbereitung werden der langzeitverletzte Sven Heckendorf, Sascha Wissenbach (Auslandssemester) und Tobias Schuth, der den Verein auf eigenen Wunsch verlässt. Dafür werden die in der Vorrunde lange Zeit ausgefallenen Benedikt Maisch und Daniel Bantle, sowie die komplett fehlenden Timo Reuter und Aldin Mujagic wieder das komplette Trainingsprogramm mitmachen.

"Bei den Langzeitverletzten bleibt abzuwarten, wie schnell sie wieder fit werden, aber wenn das klappt, dann verfügen wir über einen Kader von 18 Spielern plus den Torhütern, das ist in Ordnung blickt Pfaff der zweiten Halbserie in Sachen Personal optimistisch entgegen.