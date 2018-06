Fußball TSG Witterhausen: Nach 40 Jahren wieder oben

Schon die Vorstellung des neuen Trainers vor einem Jahr schien etwas Besonderes zu sein. Das Team blieb fast die ganze Saison ungeschlagen. Zuerst gab es eine Niederlage am "grünen Tisch" und am Samstag dazu noch die erste "echte" Niederlage. Die SG Altheim-Grünmettstetten machte in der Schlussminute das 3:2 – ein Stimmungskiller. Nach wenigen Minuten war diese Phase aber beendet. Christian Urmann und Fabian Spath ließen unmittelbar nach den lobenden Worten ihre "Feierbiester" los, die nach der Tour durch den Ort noch bis in die frühen Morgenstunden feierten.

Sportliches Ende mit einer Niederlage

TSG Wittershausen – SG Altheim-Grünmettstetten 2:3 (2:2). Das ganze Dorf feierte in Wittershausen mit als nach Ende des Spieles Staffelleiter Wolfgang Heidepriem den Wimpel überreichte und Ortsvorsteherin Kerstin Jauch mit einer Riesenflasche Kognac sowie Bürgermeister Stefan Hammer mit zwei Magnus-Flaschen gratulierte, doch zuvor gab es noch Rückschläge zu verdauen. Das Team von Mahir Savranlioglu war wie zu erwarten durch die Tore von Simon Mutschler (10.) und Uwe Heckele (19.) in Führung gegangen und kam danach aus dem Rhythmus.

Die Gäste konnten noch vor der Pause durch Lukas Schäfer (34.) und Daniel Hämmerle (44.) ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren den Ton an, vergassen aber die guten Chancen in Tore umzumünzen. Als alles schon die Meisterfeierlichkeiten vor Augen hatte, schlug Torjäger Kevin Dettling (90.) zu, er wuchtete per Kopf das Leder in die Maschen und brachte den Hausherren doch noch die erste, echte Niederlage bei. Wittershausen hatte keine Zeit mehr zu reagieren und damit war der erste Jubel etwas verhalten. Da die beiden besten Torjäger der Liga je einmal trafen teilten sich Uwe Heckele und Kevin Dettling den Titel des Torschützenkönigs mit jeweils 31 Toren.