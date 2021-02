Schwere Aufgabe in der Regionalliga Harte Arbeit wartet auf die TSG Balingen

Am ersten Spieltag setzte sich die TSG gegen Aalen nach Treffern von Cedric Guarino, Marc Pettenkofer, Leander Vochatzer und Daniel Seemann – dem VfR gelang lediglich noch der Ehrentreffer durch Gino Windmüller – mit 4:1 durch und legte damit den Grundstein für eine starke Vorrunde, die die Balinger mit 32 Punkten abschlossen.

Doch inzwischen hat sich auf der Ostalb einiges getan, der VfR legte gleich danach personell nach und rüstete auch in den vergangenen Wochen noch einmal auf. Vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern kam Offensivspieler Mohamed Morabet, außerdem kehrte Stürmer Steffen Kienle vom SSV Ulm zurück. Kienle netzte in seinem ersten Einsatz für seinen Wieder-Klub gleich zweimal ein und war damit einer der Garanten für den 3:1-Heimsieg über die TSG Hoffenheim II. "Es ist interessant zu sehen, was Aalen nach dem Spiel gegen uns noch verpflichtet hat.

Die Mannschaft hat sich inzwischen auf vier, fünf Positionen verändert und ist in der Lage, gegen die ganz guten Teams zu gewinnen. Sie ist körperlich sehr robust", sagt TSG-Trainer Braun. Und dennoch rechnet er sich am Samstag etwas aus: "Wir wollen ein gutes Spiel machen und in Aalen etwas holen. Natürlich wird das, wie jedes Spiel, harte Arbeit. Wir müssen immer an unsere Leistungsgrenze gehen, wenn wir Punkten wollen. Das ist uns bisher sehr häufig gelungen."