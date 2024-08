Fußball: TSG Balingen sinnt auf vierten Streich

1 Nach dem Auftaktsieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen will Balingen auch in Bietigheim-Bissingen punkten. Foto: Kara

Auch im vierten Pflichtspiel der Saison wollen die Fußballer aus der Eyachstadt erfolgreich sein und möglichst mit drei Punkten vom ersten Oberliga-Auswärtsspiel beim FSV Bietigheim-Bissingen – Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr – die Heimreise antreten.









Link kopiert



Balingens Cheftrainer Murat Isik blickt dem Spiel bei den Ellentälern mit Optimismus entgegen. Dieser ist nicht unbegründet; denn schließlich zeigte seine Mannschaft am Mittwochabend in der dritten Runde des WFV-Pokals beim 6:1 (6:0)-Erfolg beim Landesligisten SV Nehren in den ersten 45 Minuten eine beeindruckende Vorstellung.