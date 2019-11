Fußball TSG: Rechenspiele im Tabellenkeller

Blickt man über das kommende Wochenende hinaus, so steht eine Woche später erneut ein Heimspiel für die TSG Balingen an. Am Samstag, 23. November geht es gegen den Tabellennachbarn FSV Frankfurt. Danach stehen bis zur Winterpause noch zwei Auswärtsspiele bei der TSG 1899 Hoffenheim II und beim FC Astoria Walldorf auf dem Programm. Beides sind Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Punktgewinne sind möglich.

Bei einer entsprechenden Ausbeute aus diesen vier Spielen, wäre die TSG Balingen wieder gut im Rennen um den Klassenerhalt.

Sechs Konkurrenten im Abstiegskampf

Mit einem Sieg über Schlusslicht Koblenz wäre zum einen Koblenz so gut wie weg vom Fenster, als auch die eigene Punktausbeute auf versöhnliche elf Punkte angewachsen. Der Tabellen-16. Pirmasens wäre dann nur zwei Zähler entfernt. Davor rangieren auf Tabellenplatz 15 der FC Gießen mit 17 Punkten und auf Tabellenplatz 14 - dem ersten Nicht-Abstiegsplatz - der FSV Frankfurt mit 19 Punkten.

Doch sowohl der FC Gießen, als auch der FSV Frankfurt haben zuletzt gute Leistungen gezeigt und gepunktet. Drittligaabsteiger VfR Aalen (20 Punkte) und Mitaufsteiger Bahlinger SC (21 Punkte) auf Platz 13 und 12 sind da schon in etwas weiterer aber nicht uneinholbarer Entfernung.

So dramatisch die Situation also aktuell aussieht, so könnte sie sich am Samstag, 7. Dezember zum Start der Winterpause merklich besser darstellen. Bedingung wäre allerdings die Rückkehr des Glaubens an den Klassenerhalt und das Starten einer Mini-Serie. Noch ist es nicht zu spät. Vielleicht kann die TSG Balingen in der Rückrunde noch den Kopf aus der Schlinge ziehen.