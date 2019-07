Fußball TSG fährt am Donnerstag ins Trainigslager

Fritschi war in der vergangenen Saison Stammspieler bei den A-Junioren des SC, bestritt 24 von 26 Partien in der Bundesliga Süd/Südwest – 23 davon über die kompletten 90 Minuten – und erzielte dabei einen Treffer. In der Saison 2017/18 gewann er mit den A-Junioren der Breisgauer den DFB-Pokal. "Jonas hat in Freiburg natürlich eine überragende Ausbildung genossen. Es ist klasse, dass wir einen Spieler seiner Qualität bekommen. Er ist ein sehr variabler Linksfuß", sagt TSG-Trainer Ralf Volkwein.

Fritschi stammt aus Donaueschingen, begann bei der dortigen DJK mit dem Kicken und wechselte 2015 ans Fußballinternat des SC Freiburg. Nun will er bei der TSG Balingen den Mörtel in der Defensive anrühren. "Ich habe von Anfang an sehr gute Gespräche mit Ralf Volkwein gehabt. Ich habe gleich gespürt, dass es zwischenmenschlich sehr gut passt. Ich freue mich, in den nächsten Jahren bei der TSG erfolgreich Fußball spielen zu können", so Fritschi.

Volkwein wollte den Kader in der Defensive stärken, weil dieser Mannschaftsteil aufgrund der Verletzungen von Adrian Müller und Pablo Gil – zudem wird Cedric Guarino einige Zeit im Ausland verbringen – in der Vorrunde verhältnismäßig schmal besetzt ist. Fritschis Verpflichtung ändert nichts daran, dass die Balinger in der Offensive noch mit zwei Spielern nachlegen wollen. Einer könnte Kevin Renner (1. FC Heidenheim U19), der zum 5:2-Erfolg der TSG im Testspiel gegen den SGV Freiburg am vergangenen Samstag als Gastspieler einen Treffer beisteuerte.