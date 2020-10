Fußball TSG Balingen zittert sich zum zweiten Sieg in Folge

Dafür klingelte es wenig später auf der anderen Seite: Pettenkofer wurde an der Strafraumgrenze angespielt und von Alzenaus Kapitän Manuel Wilke zu Fall gebracht. Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Kaan Akkaya nahm genau Maß und donnerte den Strafstoß an den rechten Innenpfosten: 2:0 für die TSG (25.). Zwei Minuten später bot sich Klostermann eine weitere gute Gelegenheit; sein Schuss wurde aber noch geblockt.

Hier gibt es die Pressekonferenz:

In der Folge hatte Balingen die Gäste zunehmend besser im Griff. Alzenau durfte zwar bis zum Strafraum kombinieren, dann war jedoch die TSG zur Stelle. Gefährlich wurde es nur nach einem Eckball des FC, den Jonas Kummer vom zweiten Pfosten in die Mitte zu Patrick Kalata köpfte; aber der wuchtete das Leder per Kopf aus fünf Metern drüber (33).

Auf der Gegenseite hatten die Hausherren noch zwei gute Möglichkeiten durch Pettenkofer (37.) und Foelsch (42.), es blieb aber zur Pause bei der verdienten 2:0-Führung für Balingen.

Die zweite Hälfte begann furios: Zuerst hatte die TSG Glück, dass Max Brauburger den Ball aus 18 Metern an die Latte donnerte (48.), und kurze Zeit später hätte Cedric Guarino das 3:0 machen müssen, nachdem er von Pettenkofer, der sich auf rechts stark durchgesetzt hatte, angespielt worden war. Doch der Balinger Verteidiger erwischte den Ball nicht richtig (52.). Nur Sekunden später war es Pettenkofer selbst, der nach einem starken Lauf abzog, doch mit einer Fußparade verhinderte Keeper Bauer einen weiteren Gegentreffer.

Auf der Gegenseite war es der eingewechselte Mingi Kang, der mit seinem ersten Ballkontakt TSG-Schlussmann Hauser prüfte, der den Ball noch zur Ecke lenkte (57.). Auch diese brachte Gefahr, doch der Schuss von Dominik Crlenec wurde noch geblockt.

In der Folge warf Alzenau alles nach vorne. Dies bot Balingen Raum zu Kontern, die aber schlampig ausgespielt wurden. Dies sollte sich rächen, denn nach einer Ecke herrschte Konfusion im Balinger Strafraum, und aus dem Gewühl heraus traf Kapitän Wilke zum 2:1-Anschlusstreffer (68.). Die Gäste drängten nun vehement auf den Ausgleich, zumal Balingen sich schwer tat, für Entlastung zu sorgen. Der Ausgleich lag in der Luft, als Kalata nach einer Flanke frei zum Kopfball kam, aber mit einer starken Parade verhinderte Hauser das 2:2 (79.). Brenzlig wurde es nach einer Ecke, als ein Foul an Torhüter Hauser vom Schiedsrichter nicht geahndet worden war und Schmitz den Ball noch von der Linie schlug (83.). Und so hieß es für die Balinger Spieler und ihre Fans Zittern bis zum Schluss, ehe der hart umkämpfte und glückliche Sieg am Ende feststand.