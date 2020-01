Fußball TSG Balingen wohl bald mit neuem Coach

Diese Frage soll in der kommenden Woche beantwortet werden. In Sachen neuer Cheftrainer, sagt der Abteilungsleiter der Balinger Fußballer, Uwe Haußmann, hätten die Verantwortlichen der Trainerfindungskomission über die Tage beim vereinseigenen Hallenturnier, dem "Sparkassen-Indoor-Cup", intensive Gespräche geführt. Namen will sich der Funktionär aber noch nicht entlocken lassen. "Ich denke, dass wir nach jetzigem Stand, Mitte der nächsten Woche, wenn die Mannschaft so langsam mit der Vorbereitung beginnt, den Nachfolger präsentieren werden", sagt Haußmann. "Die Richtung ist ebenso klar, wie auch die beteiligten Personen, die es richten sollen. Aber es gilt nun für die Beteiligten, sich untereinander und auch mit dem Vorstand abzustimmen. Dazu sind eben noch einige Gespräche notwendig." So viel will Haußmann, der in Sachen Zu- und Abgänge im Spielerkader nichts zu vermelden hat, aber verraten: "Es wird eine längerfristige Lösung geben. Wir denken da perspektivisch und wollen den Balinger Weg weiter gehen." Auf den neuen Übungsleiter wartet keine leichte Aufgabe, denn zwölf Zähler trennen die TSG derzeit von einem Nichtabstiegsplatz – dabei holten die Eyachstädter in den bisherigen 20 Saisonspielen gerade mal elf Punkte. Der Weg wird die Balinger Kicker am Saisonende wohl wieder in die Oberliga Baden-Württemberg zurück führen.

Doch noch ist nicht aller Tage Abend: Mitte Januar beginnen Mannschaftskapitän Nils Schuon und seine Teamkollegen mit der Vorbereitung auf das erste Spiel der Rest-Rückrunde gegen die U23 des FSV Mainz 05, das am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr als Flutlicht-Duell in der Balinger Bizerba-Arena steigen wird. In zahlreichen Trainingseinheiten und fünf Testspielen wollen sich die Eyachstädter das nötige Rüstzeug für die Partie holen.