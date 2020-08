Fußball TSG Balingen: Vorfreude aufs Pokalfinale

WFV-Pokal-Endspiel bei uns im Liveticker mitverfolgen

Das große Endspiel gibt es bei uns im Liveticker ab 14.15 Uhr. Anpfiff der Partie ist dann um 14.45 Uhr.

Rekordsieger des WFV-Pokals mit insgesamt neun Titeln ist übrigens der SSV Ulm. Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler stürmte mit einem 5:1 beim FV Ravensburg im Viertelfinale und einem 6:0 im Donaustadion gegen die SG Sonnenhof Großaspach ins Finale auf der Waldau.

Die TSG Balingen ereichte das Endspiel in Stuttgart durch ein 4:2 im Viertelfinale beim 1. Göppinger SV und durch einen 4:0-Sieg im Halbfinale gegen den TSV Pfedelbach. In beiden Partien traf Neuzugang Simon Klostermann doppelt. Der 20-Jährige Stürmer war erst zum Start der Vorbereitung Anfang Juli von der SGV Freiberg zu den Kickern von der Eyach gestoßen. Am Samstag könnte der neue Balinger Goalgetter nun mit ein wenig Glück zum "Mr. WFV-Pokal" für die TSG Balingen werden.

Doch egal wie es ausgeht, für die TSG Balingen sei das Erreichen des Finals auf der Waldau bereits ein großer Erfolg, berichtet TSG-Geschäftsführer Jan Lindenmair. Nichtsdestotrotz werde man am Samstag alles in die Waagschale werfen. "Es gab Überlegungen, ob wir einen Tag früher anreisen und im Hotel übernachten sollen, doch sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Spieler in heimischer Umgebung besser schlafen und sich mit der Abfahrt des Mannschaftsbusses am Samstag voll auf das Spiel fokussieren sollen", so Lindenmair.

Und egal wie es sportlich ausgehe, werde das Team nach dem Spiel einen gemeinsamen Abschluß eines besonderen Tages feiern.