Fußball: TSG Balingen überzeugt im Testspiel

Die Regionalliga-Fußballer haben ihr Testspiel gegen den Oberliga-Zehnten 1. CfR Pforzheim mit 3:1 (1:1) gewonnen. Die Isik-Elf hält auch in Unterzahl dem Gegner stand.
Nicht geglänzt, aber im Grunde solide und souverän – so präsentierten sich die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen am Sonntag im Testspiel gegen den 1. CfR Pforzheim. Gegen den Oberliga-Zehnten setzten sich die von Murat Isik trainierten Balinger mit 3:1 (1:1) durch. Für die TSG erzielten Pedro Almeida Morais im ersten sowie Jonas Fritschi und Jonas Brändle im zweiten Durchgang die Treffer.