Fußball: TSG Balingen überzeugt im Testspiel

Die Regionalliga-Fußballer haben ihr Testspiel gegen den Oberliga-Zehnten 1. CfR Pforzheim mit 3:1 (1:1) gewonnen. Die Isik-Elf hält auch in Unterzahl dem Gegner stand.

Nicht geglänzt, aber im Grunde solide und souverän – so präsentierten sich die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen am Sonntag im Testspiel gegen den 1. CfR Pforzheim. Gegen den Oberliga-Zehnten setzten sich die von Murat Isik trainierten Balinger mit 3:1 (1:1) durch. Für die TSG erzielten Pedro Almeida Morais im ersten sowie Jonas Fritschi und Jonas Brändle im zweiten Durchgang die Treffer.

Spiel wird kurzfristig nach Herrenberg verlegt Auf dem Herrenberger Kunstrasen, auf den das Testspiel aufgrund der Wetterlage kurzfristig verlegt worden war, erwischte die Isik-Elf den besseren Beginn, schnürte den badischen Gast in der Anfangsphase in dessen Hälfte ein – nur Chancen, die blieben zunächst rar gesät. Den einen fehlten in den ersten gut zwanzig Minuten die entscheidenden Durchbrüche oder Abschlüsse und die anderen spielten auf Konter, aber diese nicht konsequent zu Ende. Nur einmal kamen die tief stehenden Pforzheimer mit einem schnellen Gegenstoß durch, verzogen aber den Abschluss (21.). Dann stand Balingen Keeper Elvis Kovac im Mittelpunkt, der eine Direktabnahme der Badener über die Latte lenkte (25.).

Schützenhilfe aus Pforzheim

Die TSG blieb spielbestimmend und legte nun auch die Führung vor – dies mit Schützenhilfe aus Pforzheim. Deren Torwart Sven Altmann spielte das Leder in die Füße von Marko Pilic, der legte auf Mitspieler Pedro Almeida Morais ab. Und der Balinger Angreifer ließ sich aus zehn Metern nicht lange bitten und versenkte das Leder zum 1:0 für den Viertligisten in der 27. Minute.

Auf der Gegenseite sodann, eine ähnliche Szene: Auch die Balinger patzten nach einem kurz ausgeführten Abstoß, Kovac versuchte die Situation zu klären, foulte dabei allerdings seinen Gegenspieler.

Kovac pariert Strafstoß

Beim anschließenden Strafstoß machte der TSG-Torspieler seinen Mini-Bock aber wieder gut und parierte aus elf Metern gegen Pforzheims Tim Schweiger. Den zumindest nicht gänzlich unverdienten Ausgleich besorgte der Oberliga-Zehnte dann noch vor der Pause, als Denis Gudzevic einen Eckball zum 1:1 ins Balinger Gehäuse verlängerte (41. Minute).

Nach der Pause nimmt die Partie Fahrt auf

Nach der Pause nahm die Partie an Fahrt auf. Gerade defensiv standen die Württemberger nun felsenfest, auch weil sie den Pforzheimer Konterfußball durch ein frühes Pressing zu verhindern wussten. Fritschi belohnte die Balinger Dominanz in der 65. Minute, nach einem Eckball schob der Defensiv-Allrounder zum 2:1 ein. Einmal mussten die Isik-Jungs noch zittern, aber Louis Potye, der für Kovac in den Kasten gekommen war, zeigte zur rechten Zeit den richtigen Reflex (66.).

In der Schlussphase, die die TSG in Unterzahl bestritt (Morais verletzte sich, kein Auswechselspieler mehr verfügbar) sorgte Brändle schließlich für den Endstand: In der 84. Minute vollendete er einen Konter zum verdienten 3:1.

Weitere Testspiele

Für die Isik-Elf, die Mittwoch (18.30 Uhr) auf dem Kunstrasen der TSG Tübingen (Verbandsliga Württemberg) ein weiteres Testspiel bestreiten wird, war es bereits der dritte Probelauf, allesamt gegen Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg. Zum Auftakt hatten die Balinger die TSG Backnang mit 5:3 bezwungen und sich anschließend von Normannia Gmünd mit 2:2 getrennt. Die Rest-Rückrunde beginnt für die württembergischen Regionalliga-Fußballer, die als Tabellen-16. auf einem Abstiegsplatz stehen, am 21. Februar (14 Uhr) – mit dem Auswärtsspiel beim Viertliga-Sechsten FC 08 Homburg.

Zuvor hat Isik zwei weitere Testspiele eingeplant: am Sonntag (14 Uhr) beim BaWü-Oberligisten SSV Reutlingen und am darauffolgenden Samstag (14. Februar, 13 Uhr) zu Hause gegen den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen. TSG Balingen: Kovac (46. Potye); Latifovic, Hannak, Schmidt (46. Brändle), Katsianas-Sanchez (46. Klostermann), Almeida Morais, Birkic (46. Inan), Battista (5. Pilic), Schneider (46. Deininger), Fritschi, Colic. 1. FC Pforzheim: Altmann; Schweizer, Egle, Durmus (62. Ural), Gudzevic (62. Grubert), Schwaiger (61. Hauser), Causevic (62. Uludogan), Bahm, Koroll, Vegelin (62. Kehrer), Miksic. Tore: 1:0 Almeida Morais (28.), 1:1 Gudzevic (42.), 2:1 Fritschi (65.), 3:1 Brändle (78.). Schiedsrichter: Vincent Schöller (Haiterbach).