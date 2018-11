Fußball TSG Balingen: Topspiel kann in Bizerba Arena stattfinden

Wie der Verein mitteilt, ist das das Ergebnis eines Sicherheitsgesprächs. Vertreter der Stadt Balingen, der Polizei, der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der TSG Balingen wären überein gekommen, dass die als Sicherheitsspiel eingestufte Partie gegen den früheren Bundesligisten aus Ulm in Balingen ausgetragen werden kann.

Am 2. September hatte die TSG ihr Heimspiel ins Stadion an der Kreuzeiche nach Reutlingen verlegen müssen. "Wir gehen davon aus, dass dieses Heimspiel auswärts ein einmaliges Ereignis bleiben wird", sagte TSG-Geschäftsführer Fabian Fecker bereits damals. Die TSG gewann die Partie mit 2:1 gegen den 1. FC Saarbrücken, hatte jedoch nicht unerhebliche finanzielle Einbußen an diesem Tag. Nun sind die Verantwortlichen froh, dass die mit Spannung erwartete Partie gegen Ulm im heimischen Stadion ausgetragen werden kann.