Fußball TSG Balingen: Tim Wöhrle kommt an Bord

Zuvor gab Wöhrle ein kurzes Zwischenspiel bei den Stuttgarter Kickers, wo er jedoch auch wenig Einsatzzeiten sammelte.

Bei dem gebürtigen Böblinger handelt es sich um einen Defensivspezialisten. Er kann in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und soll der Defensive der TSG Balingen zu mehr Stabilität verhelfen.

Tim Wöhrle: „Ich bin froh, dass es mit der TSG Balingen geklappt hat und freue mich auf die Herausforderung". Am Montag absolvierte Wöhrle das erste Training mit seiner neuen Mannschaft.

Sechster Neuzugang in Planung

Neben Abwehrmann Tim Wöhrle zählen aktuell mit Leander Vochatzer (23, Stuttgarter Kickers), Tom Schiffel (25, SSV Reutlingen), Keeper Plator Gashi (19, SSV Reutlingen) und Felix Heim (18, VfB Stuttgart U19) vier weitere externe Neuzugänge den Regionalliga-Kader der TSG Balingen. Zudem hat Eigengewächs Alexej Storm (19) einen Regionalliga-Vertrag erhalten. Gerüchte um einen weiteren Spieler machen die Runde. Jedoch erteilt wohl der abgebende Verein keine Freigabe. Weitere Verhandlungen sind von Nöten.

22 Teams in der Regionalliga Südwest

Aufgrund der Corona-Situation und dem damit verbundenen Nicht-Abstieg, von dem auch die TSG Balingen profitierte, sind in der neuen Spielrunde, die am 1. September starten soll, 22 Teams am Start. Neu sind die Aufsteiger KSV Hessen Kassel, TSV Schott Mainz, VfB Stuttgart II, TSV Eintracht Stadtallendorf und Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach. Klar ist, dass es einen verschärften Abstiegskampf geben wird.

Erstes Testspiel am Freitag

Bereits am Freitag mit an Bord ist Neuzugang Tim Wöhrle, wenn es in der heimischen Bizerba-Arena in einem ersten Testspiel nach der Corona-Pause gegen die Spvgg Trossingen geht. Spielbeginn in Balingen ist um 18.30 Uhr.