Fußball TSG Balingen testet Stuttgarter Kickers

Von der Stärke des Gegners konnten sich die Balinger Spieler bereits im Achtelfinale des WFV-Pokals ein Bild machen, als sie im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen die Kickers antreten mussten. In einem packenden Pokalfight egalisierte Matthias Schmitz kurz vor der Halbzeit die 1:0-Führung der Kickers durch Leander Vochatzer. Denis Epstein brachte die TSG in der zweiten Halbzeit mit 2:1 in Front, ehe Mijo Tunjic in der Nachspielzeit zum 2:2 ausglich. Nach torloser Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen, wo Lukas Foelsch den entscheidenden Strafstoß zum 6:5 für Balingen verwandelte und die TSG ins Viertelfinale schoss, wo sie nun beim Göppinger SV ran muss.

Doch am heutigen Donnerstagabend im Testspiel auf dem Kunstrasen in Hoffeld werden die Karten neu gemischt. Nach dem 0:2 zum Testspielauftakt gegen den FC 08 Villingen und dem 3:1-Erfolg am vergangenen Wochenende beim bayerischen Regionalligisten FV Illertissen peilen TSG-Trainer Martin Braun und sein Team das nächste Erfolgserlebnis an. "