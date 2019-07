Fußball TSG Balingen testet gleich zweimal in drei Tagen

Gleich zwei Testspiele sowie die offizielle Vorstellung der Mannschaft stehen für TSG-Cheftrainer Ralf Volkwein in den nächsten Tagen auf dem Programm.

Am Samstag, 20. Juli, gastiert der Viertligist im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des FC Pfeffingen um 15 Uhr zu einem Freundschaftsspiel gegen den A-Ligisten. Einen Tag später, am Sonntag, weilt das Regionalligateam beim eigenen Erlebnistag der TSG Balingen in der Bizerba-Arena. Eingebettet in den Erlebnistag ist der Sülzle-Firmen- und Behördencup – ein Kleinfeldturnier mit Rundumbande, das ab 10 Uhr über die Bühne geht.

Fußball, Musik, leckere Speisen, kühle Getränke und Cocktails stehen bei der Veranstaltung zudem hoch im Kurs. Speziell für die jüngeren Besucher gibt es viele Angebote. Außerdem präsentiert die TSG Balingen alle ihre Mannschaften: die Nachwuchsteams sind ab 11 Uhr an der Reihe; die U23 und die Regionalliga-Mannschaft folgen dann um 12 Uhr. Die Generalprobe vor dem Saisonstart beim FSV Frankfurt am Samstag, 27. Juli, steigt für das Volkwein-Team am Montag, 22. Juli, um 18 Uhr, in Harthausen bei Epfendorf im Rahmen 70-jährigen Bestehen des SV Harthausen. Gegner ist Oberligist SSV Reutlingen.