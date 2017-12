Fußball TSG Balingen testet gegen VfB Stuttgart II

Der Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg trifft im Rahmen seiner Vorbereitung auf die Rückrunde, in die das Volkwein-Team ab dem 11. Januar einsteigt, in einem Testspiel auf die U23 des Bundesligisten VfB Stuttgart. Wann und wo das Vorbereitungsspiel gegen das Regionalligateam aus der Landeshauptstadt stattfinden wird, steht allerdings noch nicht fest. "Das teilen wir ebenso noch mit, wie die weiteren Testspieltermine im Januar und Februar", so die Verantwortlichen der TSG Balingen.