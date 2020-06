Fußball TSG Balingen: Suche nach Verstärkungen läuft

Keine neuen Infos zu Marc Pettenkofer

"Das muss man akzeptieren", sagte Abteilungsleiter Uwe Haußmann. Als Amateurverein müsse man verstehen, dass die persönliche und berufliche Entwicklung von hohem Stellenwert sei. In Sachen Marc Pettenkofer gebe es keine neuen Infos. Geschäftsführer Jan Lindenmair unterstreicht: "Wir sind in regelmäßigem Kontakt mit ihm. Es geht mehr um das Thema Zeit und Beruf, als um irgendwelche Angebote von anderen Vereinen. Wir werden einen Spieler, der so viele Jahre hier ist und so viel geleistet hat auf keinen Fall drängen. Das muss er für sich entscheiden."