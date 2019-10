Fußball TSG Balingen stellt alles auf Null

Doch jedes Ende sei auch gleichzeitig wieder ein Anfang, so Schuster. "Wir haben mit Bernd Bauer seit Montag einen neuen Cheftrainer. Er genießt sowohl das Vertrauen der sportlichen Leistung als auch des gesamten Vorstandes der TSG. Wir erhoffen uns dadurch, in der sportlichen Situation, in der wir uns befinden, neue Impulse zu setzen und in der Mannschaft wieder die Balinger Tugenden wieder zum Leben zu erwecken. Bernd Bauer kennt als ehemaliger Oberliga-Spieler das ganz Umfeld und hatte immer einen Bezug zur TSG. Deshalb sind wir froh, dass wir wieder eine interne Lösung gefunden haben", sagt Schuster, der ankündigte, dass Bauer in einem Team arbeiten wird, das verstärkt wird durch den ehemaligen Balinger Regionalligaspieler Jörg Schreyeck und den aktuellen und derzeit verletzten Regionalliga-Akteur Fabian Fecker. Des Weiteren wird ab Mitte November Ex-Bundesligaspieler Martin Braun als sportlicher Berater bei der TSG fungieren, der zuletzt als sportlicher Leiter bei den Stuttgarter Kickers und davor als Trainer beim FC 08 Villingen tätig war.

Im Anschluss ging der neue Cheftrainer Bauer auf die derzeitige Situation im Verein und das bevorstehende wichtige Spiel gegen den FK Pirmasens ein. Die vergangenen Tage seien turbulent gewesen, sagt der 34-jährige Bankkaufmann, der im Besitz der A-Lizenz ist und davor als Co-Trainer der Balinger U18 fungierte. "Es war schon zu merken, dass die Mannschaft eine Verunsicherung in sich trägt; die Tabellensituation ist natürlich in den Köpfen drin", sagt Bauer. deshalb habe er viele Gespräche geführt. "Aber wir stellen jetzt alles wieder auf Null und wollen gemeinsam wieder an einem Strang ziehen. Jeder in der Mannschaft hat die Chance, sich zu beweisen. Wir haben in den bisherigen Trainingseinheiten auch Spieler aus der U23 und U19 mit eingebaut. Das war schon in der Vergangenheit die Basis der TSG – viele der heutigen Stammspieler entstammen aus unseren U-Mannschaften. Es kann sein, dass es am Samstag gegen Pirmasens eine Überraschung gibt."

Bauer will die Partie gegen den Tabellennachbar mutig angehen. "Es gilt für uns, die richtige Balance zu finden. Pirmasens ist ein unangenehm zu spielender Gegner, der alle Facetten des Fußball beherrscht und zwar nicht viele Tore schießt, aber auswärts schon sechs Punkte geholt hat. Wir wollen zum Einen besser verteidigen – zuerst muss einmal die Null hinten stehen – und zum Anderen wollen wir im Spiel nach vorne uns Chancen erspielen, die wir dann nutzen müssen. Das ist derzeit unser Hauptaugenmerk", sagt der TSG-Coach, der am Samstag wieder auf den zuletzt erkrankten Sascha Eisele bauen kann.