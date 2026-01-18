Fußball: TSG Balingen startet mit Erfolg

1 Amney Moutassime (rechts) holte mit seiner TSG in Backnang einen 5:3-Testspielerfolg. Foto: Eibner Der Fußball-Regionalligist feiert bei der TSG Backnang einen torreichen 5:3-Testspielsieg.







Link kopiert



Einen ersten erfolgreichen Test lieferten die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen am Samstag bei der TSG Backnang ab. Die Schützlinge von Murat Isik besiegten auf dem Kunstrasenplatz an der Eugen-Adolff-Straße das Heimteam aus Backnang mit 5:3 (4:2). Dabei legte der Regionalligist los wie die Feuerwehr und überrollte den Gastgeber, der aktuell den 13. Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württemberg einnimmt, regelrecht. Ein Eigentor des Backnanger Schlussmanns Yusuf Tirso (2.) und ein Doppelpack des agilen Halim Eroglu (7., 14.) sorgten für die schnelle 3:0-Führung der Gäste. Die Laune von Balingens Cheftrainer Murat Isik wurde in der Folgezeit jedoch nicht besser, denn innerhalb von gerade einmal 240 Sekunden klingelte es im Tor seines Schlussmannes Elvin Kovac gleich zweimal. Erst verkürzte Julian Geldner (17.), ehe Mark Gashi auf 2:3 stellte (21.). Im direkten Gegenzug traf Jonas Brändle jedoch wieder für die Gäste. Im zweiten Abschnitt verteidigten beide Teams deutlich besser. Simon Klostermann (70.) sorgte für die Entscheidung, ehe Tim Pöhler den 3:5-Endstand erzielte (86.).