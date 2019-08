Fußball TSG Balingen spielt gegen Bayern Alzenau 2:2

Doch lange Zeit hatte es nicht nach einem Punktgewinn der TSG ausgesehen. Denn wie schon in den Spielen zuvor wurde das Team von Trainer Ralf Volkwein, der diesmal auf eine etwas defensiver ausgerichtete Startelf setzte, kalt erwischt: 90 Sekunden waren gespielt, als Lukas Foelsch zwar eine Ecke der Unterfranken klärte; der zweite Ball landete aber wieder bei Alzenau und im Strafraum, wo Marcel Wilke zum frühem 1:0 der Gastgeber einköpfte.

Der Aufsteiger blieb auch in der Folge spielbestimmend und erspielte sich weitere Chancen, während bei den Gästen von der Zollernalb nicht viel zusammenlief. So verwunderte es auch nicht, dass Alzenau nach 27 Minuten auf 2:0 erhöhte, als Francesco Calabrese von der linken Seite den Ball in den Balinger Strafraum schlug, wo sich Sekran Firat am zweiten Pfosten gut im Kopfballduell durchsetzte und in den Winkel einnickte. Und die Hausherren hatten durch Patrick Kalata (31.) und Firat (35.) noch weitere gute Gelegenheiten, um den Vorsprung auszubauen, vergaben diese aber fahrlässig. So ging es mit dem 2:0 in die Pause.

Nach Wiederbeginn fand die TSG besser ins Spiel, und in der 65. Minute verzeichneten die Gäste durch einen Schuss von Pettenkofer aus spitzem Winkel, der knapp drüber strich, ihre erste gute Möglichkeit. "Es war schon zu merken, dass Alzenau einen Gang zurück geschaltet hat", sagt Pettenkofer.