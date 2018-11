Fußball TSG Balingen siegt auch gegen SSV Ulm

Hier gibt es unseren Liveticker mit allen Highlights des Spiels zum Nachlesen

In der ersten Hälfte lief alles perfekt für die Elf von Trainer Ralf Volkwein. Patrick Lauble brachte die Gastgeber in der 32. Minute mit 1:0 in Führung.

Nach der Pause wurde Ulm dominanter und die TSG Balingen hielt dagegen. Mit etwas Glück stand die Null.