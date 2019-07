Fußball TSG Balingen: Sieben Neue auf einen Blick

Marco Gaiser hat in der zurückliegenden Saison für den FC Homburg in der Bizerba Arena getroffen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wird wohl eine zentrale Rolle neben Nils Schuon einnehmen. Geboren ist der ehemalige Akteur der Stuttgarter Kickers in Reutlingen. Der lokale Bezug in seinem Spielerprofil ist also gegeben. Der 1,87 Meter große Zentrumspieler kann im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung spielen.

Jonas Vogler ist der jüngere Bruder von Stefan Vogler. Der 22-Jährige hat zuletzt für den SSV Reutlingen gespielt. Der Innenverteidiger hat auch schon für den SC Pfullendorf die Fußballschuhe geschnürt und soll mit Matthias Schmitz die Innenverteidigung bilden.

Lukas Glaser ist ein klassischer Linksverteidiger, der beim 1. FC Heidenheim in der U19-Bundesliga Süd/Südwest gespielt hat. Der talentierte Linksfuß ist bestens ausgebildet und wird auf seine Spielzeit - vielleicht sogar in offensiverer Rolle - kommen.

Jonas Fritschi kommt von der U19 des SC Freiburg zur TSG Balingen. Der flexible Defensivakteur freut sich auf die Aufgabe in Balingen und ist hoch motiviert.

Ivan Cabraja hat für die U17 und U19 des VfB Stuttgart gespielt, kommt aber ursprünglich aus der TSG-Jugend. Der 18-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und hofft auf gute Einsatzzeiten in der vierthöchsten deutschen Spielklasse.

Tobias Dierberger stammt aus der Jugend des FC Rottenburg. Der 23-Jährige spielte in der Jugend auch für die TuS Ergenzingen und in der U17 der TSG Balingen. Über die TSG Tübingen hat er wieder den Weg zurück an die Eyach gefunden. Als flexibel einsetzbarer Offensivspieler mit Durschlagskraft kämpft auch er um einen Platz in der Stammmannschaft.