Fußball TSG Balingen: Sensation gegen Saarbrücken

Die Eyachstädter sind vor heimischer Kulisse eine Macht – daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die TSG aus Sicherheitsgründen ins Reutlinger Kreuzeiche-Stadion umziehen musste. Denn mit dem Erfolg bleibt Balingen Zuhause weiter ungeschlagen. Rund 1700 Zuschauer – davon rund 300 Fans aus Saarbrücken in ihrem eigenen Block – wollten das ungleiche Duell zwischen den Balinger Amateuren und den Profis aus dem Saarland sehen, und sie mussten ihr Kommen nicht bereuen.

Denn Balingen spielte von Beginn an mutig gegen den Ball, um die spielstarken Gäste erst gar nicht in den Rhythmus kommen zu lassen, und setzte vorne selbst Akzente. So wie in der 14. Minute, als Marc Pettenkofer den Ball erkämpfte und zu Sascha Eisele passte, dessen Flanke Stefan Vogler knapp vorbei köpfte. Oder fünf Minuten später, als Nils Schuon einen Freistoß aus 25 Metern an die Latte donnerte und der Ball bei Pettenkofer landete, dessen Kopfball aber von FC-Goalie Daniel Batz gehalten wurde.

Ihre Gefährlichkeit und Klasse zeigten die Saarländer in der 24. Minute, als Balingen den Ball im Spielaufbau verlor, der FC blitzschnell umschaltete und den Ball in die Gasse zu Gilian Jurcher spielte, der sich gegen Eisele durchsetzte und TSG-Goalie mit einem platzierten Schuss zum 0:1 keine Chance ließ. Zwei Minuten später traf Markus Obernosterer aus abseitsverdächtiger Position nur das Außennetz, und in der 34. Minute erzielte FC-Neuzugang Fabian Eisele nach Flanke von Alexandre Mendy zum vermeintlichen 2:0; aber Schiedsrichter Christian Ballweg (Bickenbach) gab den Treffer nicht, da er ein Handspiel von Eisele gesehen hatte.