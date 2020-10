Fußball TSG Balingen: Seemann rettet einen Punkt

Hier gibt es die Pressekonferenz:

Und während sich die TSG weiter schwer tat, gute Chancen zu kreieren, hätte Gießen nach 36 Minuten eigentlich in Führung gehen müssen, als Mansfeld an der Strafraumgrenze angespielt wurde, mit einer Drehung zwei Balinger Gegenspieler düpierte und abzog; aber Goalie Hauser bewahrte wieder mit einer starken Parade sein Team vor einem Rückstand bewahrte. So konnten die Eyachstädter zufrieden sein, dass es mit einem 0:0 in die Pause ging. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren es die Gäste, die die Akzente setzten. Nach einem Freistoß von Gabriel Weiß auf Hofmann nahm der den Ball direkt; Hauser lenkte Ball stark zur Ecke. Aber dann war es passiert: Der Eckball landete bei Korzuschek, der zum 1:0 für Gießen (51.) einköpfte. Eine Minute später hätte der FC das 2:0 erzielen müssen, als Adrian Müller den Ball an Mansfeld verlor, der Richtung Tor marschierte, aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz traf.

Dies war der Weckruf für die TSG, die nun druckvoller spielte und zu guten Chancen kam durch Klostermann (64.), dessen Schuss noch abgefälscht wurde, und den eingewechselten Daniel Seemann, der knapp drüber schoss (72.). Angriff auf Angriff rollte nun auf das Tor der Gäste, bei denen die Kräfte nachließen. Nach einem Einwurf von Sascha Eisele war es Tim Wöhrle, der den Ball aus elf Meter knapp über das Ttor jagte (89.), und so ging es in die Nachspielzeit, in der die Eyachstädter noch einmal alles nach vorne warfen. In der 95. Minute dann der Lohn, als Aykut Öztürk einen Schuss von Cedric Guarino mit der Hand abwehrte und es Elfmeter gab, den Seemann zum 1:1 verwandelte.