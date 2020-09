Fußball TSG Balingen schafft es ins Viertelfinale

Die Gastgeber mussten sich nach diesem Nackenschlag erst einmal neu sortieren, verzeichneten aber nach sieben Minuten eine gute Gelegenheit, als Justin Hrabar aus 16 Metern abzog; TSG-Goalie Marcel Binanzer war aber zu Stelle.

In der Folge hatte Balingen den Gegner gut im Griff. Der Regionalligist stand hinten sicher und kam immer wieder Ballgewinnen und schnellen Vorstößen: So wie in der zwölften Minute, als Simon Klostermann mit einem schönen Diagonalpass in Szene gesetzt wurde, und zum vermeintlichen 2:0 einschoss. Der Treffer zählte aber nicht, da der Schiedsrichter Klostermann im Abseits gesehen hatte. Fünf Minuten eine ähnliche Situation: Marc Pettenkofer legte zurück auf Sascha Eisele und der schob ein – aber wieder Abseits!