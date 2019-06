Fußball TSG Balingen: Puzzle wird erkennbar

In dieser ersten Partie wird sicherlich noch viel experimentiert. Doch Coach Ralf Volkwein hat bereits durchblicken lassen, wie er seine fünf Neuzugänge ins Balinger Team einbauen möchte.

Jüngerer Bruder von Stefan Vogler in der Abwehr

Stefan Vogler war in der zurückliegenden Saison der erfolgreichste Torschütze der "Kicker von der Eyach". Doch im Laufe der Saison machte ihm immer wieder sein Körper zu schaffen. Mit nur 28 Jahren hat der Stürmer seinen Rücktritt vom aktiven Fußball erklärt. Er wird der TSG Balingen jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben. Dadurch kommt es zumindest auf dem Platz nicht zum Bruder-Tagteam. Jonas Vogler, vom SSV Reutlingen gekommen, hat die schwierige Aufgabe in die Fußstapfen von Manuel Pflumm zu treten. Der 22-Jährige soll positionsgetreu in der Innenverteidigung auflaufen.