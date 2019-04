Fußball TSG Balingen: Punkt, der noch viel wert sein kann

Manchmal tut es auch ein Punkt. Zu dieser Erkenntnis kam auch Balingens Cheftrainer Ralf Volkwein nach der Partie. "Unter dem Strich müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben das Spiel wie so oft in den vergangenen Wochen zu zehnt beendet. Deshalb ein Riesen-Kompliment an die Jungs."

Hier gibt es unseren Liveticker zum Nachlesen

Die Schlüsselszene erlebten die 1878 Zuschauer in der Balinger Bizerba-Arena kurz vor der Halbzeit. Balingen bereitete sich auf einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte, als Schiedsrichter Mario Hildenbrand (Nassig) von seinem Assistenten an die Seitenlinie gerufen wurde und nach einem kurzen Gespräch schnurstracks zu Kaan Akkaya marschierte und ihm die Rote Karte zeigte. Ratlose Gesichter auf den Rängen; was war passiert? Trainer Volkwein löste es nach der Partie auf: "Bei Kaan kam im Laufduell etwas aus dem Mund. Die Rote Karte ist berechtigt." Der Balinger hatte seinen Gegenspieler bespuckt und seiner Mannschaft so einen Bärendienst erwiesen. Denn die musste die zweit Halbzeit komplett in Überzahl bestehen. Dabei hatten die Eyachstädter in den ersten 45 Minuten eine gute Leistung gezeigt. "Wir haben ein paar Minuten gebraucht, bis wir das Stuttgarter System erkannt haben", sagt Volkwein.