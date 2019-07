Fußball TSG Balingen präsentiert sich beim Erlebnistag

Am Sonntag stand für Volkwein und seine Jungs gleich der nächste Termin an: Beim Erlebnistag der TSG Balingen präsentierten sich die Viertliga-Kicker mit ihren sieben Neuzugängen auf der Bühne erstmals offiziell in der Öffentlichkeit.

Die Generalprobe vor dem Regionalliga-Auftakt am kommenden Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr beim FSV Frankfurt steigt bereits am Montagabend um 18 Uhr. In Harthausen bei Epfendorf treffen die Eyachstädter im Rahmen des Schlichempokals im letzten Testspiel auf den Oberligisten SSV Reutlingen.

"Das Spiel gegen Reutlingen wird natürlich noch einmal ein anderer Gradmesser. Zumal wir im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten mit sieben Abgängen und sieben Neuzugängen doch einen Umbruch zu bewältigen haben, während wir in den Runden davor zumeist eingepielt waren. Das greift noch nicht jedes Rad ins andere greift, ist normal. Und da wir von den Einheiten weniger trainieren als die Profis, ist das ein Prozess, der sich länger hinzieht und mit den Ende der Vorbereitung sicher noch nicht abgeschlossen sein wird. Doch wir sind zuversichtlich, dass wir es in Frankfurt hinbekommen werden, und da ist das Spiel gegen Reutlingen noch mal ein guter Test."