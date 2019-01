Fußball TSG Balingen: Neues im Fall Harut Arutunjan

In den Reihen der TSG Balingen steht mit Patrick Lauble ein weiterer Ex-Spieler des SV Zimmern. "Sein Wechsel im Jahr 2016 war etwas anderes. Er wechselte zum Sommer und wurde Vertragsspieler bei der TSG Balingen. Er war damals auch schon 24 war bereit für diesen Schritt", so Beck. Im Fall Arutunjan würden da die Dinge etwas anders liegen. Es bleibe ein fader Beigeschmack. Und, so betont Beck, es gehe dem SV Zimmern nicht um eine Ablösesumme, sondern ums Prinzip.

Christian Braun

Sportlich hätte Harut Arutunjan sicherlich noch einiges von einem wie Christian Braun lernen können. Der Torgararant des SV Zimmern in der Landesliga weiß, wie hart ein Stürmer arbeiten muss, um im höherklassigen Fußball anzukommen. Harut Arutunjan hat sich für den Schritt zum jetzigen Zeitpunkt entschieden. Vielleicht kommt der Schritt für ihn zu früh? Bis der 19-Jährige in der Regionalliga Südwest sein Können unter Beweis stellen darf, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen.