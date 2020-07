Fußball TSG Balingen: Neuer Stürmer im Gepäck

Das 1:0 besorgte Matthias Schmitz, Ivan Cabraja erhöhte auf 2:0, ehe Harut Arutunjan früh auf 3:0 erhöhte. Das 4:0 gelang Marc Pettenkofer.

Hier gibt es unser Video:

Spiel ohne Zuschauer

Die Partie in der Bizerba-Arena wurde ohne Zuschauer ausgetragen, da der Regionalligist und die Stadt Balingen noch an einem geeigneten Hygienekonzept für die Heimspiele arbeiten.

Zur zweiten Hälfte wurde auf Balinger Seite komplett durchgewechselt. Neuzugang Plator Gashi feierte sein Debüt im Tor. Leander Vochatzer, der im Winter von den Stuttgarter Kickers gekommen war, wirbelte erstmals im Sturm.

Mit Simon Klostermann agierte ein noch nich ofiiziell bestätigter Neuzugang der TSG an seiner Seite. Trainer Martin Braun bestätigte, dass Klostermann zum Kader gehöre und als Mittelstürmer von der SGV Freiberg komme. Seine Ausbildung absolvierte der 20-jährige Torjäger in der Jugend der TSG Hoffenheim.

Der einzige Treffer der zweiten 45 Minuten gelang Daniel Seemann zum 5:0-Endstand.

In den kommenden Wochen bestreitet die TSG Balingen weitere Testspiele, ehe es im WFV-Pokal-Viertelfinale Anfang August ernst wird.

Testspiele im Juli

Am Samstag, 18. Juli, nimmt die TSG Balingen beim Blitzturnier in Pfullingen (SSV Reutlingen, TSV Ilshofen, VfL Pfullingen, TSG Balingen) teil. Am Freitag, 24. Juli, geht es um 18:30 Uhr in der Bizerba Arena gegen die TSG Tübingen. Nur einen Tag später am Samstag, 25. Juli, kommt mit dem SSV Reutlingen ein weiterer namhafter Verein in die Balinger Bizerba-Arena. Anstoß wird dann bereits um 13 Uhr sein.