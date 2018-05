Fußball TSG Balingen: Neue Saison beginnt schon Ende Juli

Bereits eine Woche vorher, am 23. Juni, sind die TSG-Kicker beim Finalturnier des Erdinger Meistercups am Ball, wo sie sich als Oberliga-Champion mit Titelträgern aus allen Ligen des WFV messen. Vom 5. bis 8. Juli begeben sich die Eyachstädter ins Trainingslager nach Südtirol.

In einem weiteren Testspiel trifft die TSG Balingen am 20. Juli um 18 Uhr in Dotternheusen – der SV Dotternhausen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen – auf Regionalliga-Absteiger SV Stuttgarter Kickers. Zwei Tage später, am 22. Juli, ist das Volkwein-Team im Rahmen des TSG-Erlebnistages in der Bizerba-Arena am Ball und bestreitet als Generalprobe ein weiteres Testspiel gegen den SSV Reutlingen.

Vizemeister Villingen bereitet sich auf Relegation vor

Während Meister Balingen bereits den Blick auf die neue Saison richten kann, heißt es für Vizemeister FC 08 Villingen "Nachsitzen" im positiven Sinn. Denn die Nullachter haben noch die Möglichkeit, der TSG Balingen über die Relegation in die Regionalliga zu folgen. In den Aufstiegsspielen trifft das Team von FC-Trainer Jago Maric auf den Vizemeister der Oberliga Südwest/Saarland, den FK Pirmasens, sowie den Zweiten der Hessenliga, den FC Bayern alzenau, der am letzten Spieltag noch den TSV Lehnerz vom Vizemeisterrang verdrängte.

Da am kommenden Donnerstag zunächst Alzenau und Pirmasens aufeinander treffen, hat der Villinger Coach die Möglichkeit, die beiden Kontrahenten zu beobachten, ehe die Nullachter dann 3. Juni und 6. Juni selbst ran müssen gegen. Erst nach dem ersten Spiel wird feststehen, ob Villingen am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Pirmasens oder einer Heimpartie gegen Alzenau in die Relegation einsteigt.

"Wir nehmen es, wie es kommt. Auf jeden Fall wird diese Relegation ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte", freut sich auch Gaetano Cristilli, der geschäftsführende Vorsitzende des FC 08, auf die beiden Begegnungen.