Fussball TSG Balingen: Mit gutem Gefühl ins neue Jahr

Für die Fußballer von der Eyach beginnt das Jahr mit dem Spiel bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten VfB Stuttgart bereits am 9. Januar. Obwohl die Pause nur schmächtig ausfällt, können die TSG-Kicker den Jahreswechsel entspannt angehen. Über die Weihnachtstage haben die Kicker frei, am 28. Dezember bittet Cheftrainer Martin Braun sein Team wieder auf den grünen Rasen. Natürlich war der frühere Bundesliga-Profi aus Löffingen glücklich, als Referee Jonas Brombacher die Partie am Dienstagabend nach rund 95 Minuten abpfiff. "Es ist super, mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen, das ist auch für einen Trainer schön, gegen eine Mannschaft wie die Offenbacher Kickers zu gewinnen. Hut ab vor meinen Spielern. Sie waren alle bereit für dieses Spiel. Offenbach hat stark gespielt und auch kleine Stellungsfehler gut ausgenutzt, aber unsere Stärke war, genau diese Fehler mit einer immensen Laufbereitschaft auszubügeln. Wir haben den Gegner immer wieder attackiert", so Braun.

Der TSG-Cheftrainer leistete auch einen wichtigen Beitrag zum überraschenden Erfolg, denn er bewies ein glückliches Händchen mit einer Auswechslung. In der Offensive brachte er nach 81 Minuten Simon Klostermann für Daniel Seeman. Und nur vier Minuten später nahm Klostermann Offenbachs Innenverteidiger Malte Karbstein beim Versuch, einen OFC-Angriff aufzubauen, den Ball ab, lief alleine auf Torhüter Stephan Flauder zu und traf zum 1:0 Es sollte der entscheidende Treffer in der Bizerba-Arena gewesen sein, weil die Platzherren danach kaum noch etwas anbrennen ließen. "Offenbach war uns insgesamt überlegen. In so einem Spiel muss man immer darauf hoffen, so eine Chance zu bekommen, und Simon hat das überragend gemacht. Er hatte sich auch gut damit arrangiert, nicht von Anfang an zu spielen."