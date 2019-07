Fußball TSG Balingen mit gelungener Generalprobe

Am Montagabend setzte sich die Elf von Trainer Ralf Volkwein mit 4:1 (0:1) gegen den Oberligisten SSV Reutlingen durch.

Rund 500 Zuschauer sahen in Harthausen bei Epfendorf starke Anfangsphase der Kicker von der Eyach. Die erste größere Chance hatte Hannes Scherer, doch sein Schuss ging über das Reutlinger Gehäuse.

Doch der SSV wurde stärker und kam in der 21. Minute durch Onesi Kuengienda zum 1:0. Der Stürmer überlistete TSG-Keeper Julian Hauser mit einem sehenswerten Heber. In der Folge hatte die TSG jedoch eine Vielzahl an Chancen, doch zur Pause stand es 0:1.