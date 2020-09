Fußball TSG Balingen: Lukas Foelsch sichert zweiten Sieg

Die 450 Zuschauer in der Balinger Bizerba-Arena erlebten eine über 90 Minuten umkämpfte Partie: Die Gäste vom Kaiserstuhl attackierten in der Anfangsphase die TSG früh, und so tat sich Balingen zunächst etwas schwer, ins Spiel zu finden und gefährliche Angriffe zu lancieren. Da aber die Defensive der Eyachstädter sicher stand, ergaben sich auch für den BSC wenig gute Gelegenheiten.

Und so war es ein Fernschuss von Kaan Akkaya aus 25 Metern, der knapp am BSC-Gehäuse vorbei strich und nach 17 Minuten erstmals Gefahr herauf beschwörte.