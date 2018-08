Fußball TSG Balingen: Lob von Bundesliga-Profi Florian Kath

In einer umkämpften Partie, die von zahlreichen Nickligkeiten auf beiden Seiten anstatt von zahlreichen Torchancen geprägt war, sorgte am Ende eine clevere Standart-Variante der Gastgeber für die Entscheidung: Ivica Banovic schlug einen Eckball an die Strafraumgrenze zu Chima Okoroji, der mit einer satten Direktabnahme aus 20 Metern in die linke untere Ecke den 1:0-Siegtreffer erzielte.

"Das war ein Traumtor", sagt der Balinger Bundesliga-Profi in Diensten des SC Freiburg, Florian Kath, der sich zusammen mit seinen Teamkollegen Christian Günter, Lukas Höler und Philipp Linehart den Auftritt ihrer Mitspieler Patrick Kammerbauer, Keven Schlotterbeck, Constantin Frommann und eben Okoroji, die die Freiburger Zweite verstärkten, anschaute. "Mein Wunsch war eigentlich ein Unentschieden. Das war auch drin für Balingen. Die Chancen zum 1:1-Ausgleich waren da. Hinten hat die TSG sehr wenig zugelassen", analysierte der 23-Jährige, "Ich habe die Jungs zum ersten Mal in dieser Saison gesehen. Sie haben ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert und den Eindruck bestätigt, den ich hatte. Balingen kann absolut mithalten und mitspielen. Zuhause wird offensiv sicherlich noch etwas mehr gehen, als das jetzt hier in Freiburg der Fall war. Deshalb traue ich der TSG in dieser Saison noch einiges zu."

Ähnlich sah es auch der Balinger Kapitän Manuel Pflumm. "Die Niederlage wird uns nicht umwerfen, wenn sie auch bitter ist, weil sie durch einen Sonntagsschuss zustande kam. Denn eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel, in dem beide Mannschaften nicht viele Torchancen hatten. Wir sind Freiburg hoch angegangen, damit ist der SC nicht zurecht gekommen. Der Gegner war fußballerisch zwar besser, hatte aber bis auf diesen überragenden Schuss auch keine Großchancen", resümiert der 33-Jährige. "Wir haben uns gut in die Partie reingebissen. Normalerweise sage ich ja nichts zu den Schiedsrichtern, aber das war vogelwild, was der Unparteiische gepfiffen hat und bislang der schlechteste, den wir in dieser Liga hatten." Der Balinger Spielführer zeigt sich aber auch selbstkritisch: "Im Großen und Ganzen war nicht mehr drin als ein Punkt, da wir nicht richtig vor das gegnerische Tor gekommen sind. Auch die Standarts sind nicht wie gewohnt gekommen. Wir gehen aber den Weg weiter mit unseren Möglichkeiten."