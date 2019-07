Fußball TSG Balingen kreuzt Klingen mit Unterhaching

Im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol misst sich die TSG in Schlanders mit dem Drittligisten SpVgg Unterhaching (Anpfiff: 15 Uhr).

Am Donnerstag hat die TSG in St. Valentin Quartier bezogen, feilt derzeit an der Taktik für ihre zweite Spielzeit in der Regionalliga Südwest. Neun Trainingseineiten – eine davon auf dem Mountainbike – hat Chefcoach Volkwein bis zum Sonntag eingeplant. "Wir haben sehr gute Bedingungen, im Domizil und beim Training", sagt Co-Trainer Rainer Huss, der – wie schon im Vorjahr – das Haus "Ortlerspitz" als Residenz für die Eyachstädter ausgewählt hat.

Höhepunkt der Tage in Norditalien ist das Testspiel gegen einen recht prominenten deutschen Gegner. Denn die SpVgg Unterhaching kickte in den Spielzeiten 1999/ 2000 und 2000/01 in der 1. Bundesliga. In ihrer zweiten Erstliga-Saison trumpften die Hachinger mit den Derby-Siegen gegen den FC Bayern München (1:0) und den TSV 1860 München (3:2) auf, stiegen aber als 16. der Abschlusstabelle dennoch ab.